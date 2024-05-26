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Радченко: давление, шедшее на «Динамо» всю неделю, сказалось на команде

Радченко: давление, шедшее на «Динамо» всю неделю, сказалось на команде
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Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о развязке чемпионской гонки РПЛ.

«Динамо» не показало чемпионской игры с «Краснодаром» из-за давления и психологии. У «Динамо», в отличие от «Зенита» и «Краснодара», в голове сидел другой результат, они могли сыграть вничью. Им прежде всего нужно сыграть «на ноль» сзади, плюс в голове держали план Б, если «Краснодар» забьёт, но он не сработал. То давление, которое шло на «Динамо» всю неделю, сказалось на команде. Поэтому динамовцы не воспользовались тем шансом, который им дал «Зенит». Если бы «Динамо» нужна была бы только победа, то мы бы увидели совсем другой футбол.

У команды было опустошение, и оно очень сильно влияет на состояние футболистов. Посмотрите, как играл тот же Тюкавин, который, на мой взгляд, является лучшим игроком сезона. Но его не было видно на поле. Парень совсем молодой, на него тоже очень сильно давило. Поэтому опыт очень важен в таких играх, чего не хватило «Динамо», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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