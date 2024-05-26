Фаулер — об увольнении Почеттино из «Челси»: он был приговорён

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Робби Фаулер высказался о возможном влиянии «горожан» на увольнение главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино.

«Если владелец видит, что его команда быстро становится незаметной в зеркале заднего вида «Сити», то желание что-то изменить очевидно. К сожалению, всё больше и больше тех, кто не может устоять перед желанием уволить тренера и дать шанс кому-то другому. Тодд Боули, очевидно, считал, что, потратив на трансферном рынке более миллиарда фунтов стерлингов, он заслуживает большей отдачи от своих инвестиций. Соответственно, Почеттино был приговорён, несмотря на квалификацию в еврокубки и на шестое место после серии из пяти побед и лишь одного поражения в последних 14 матчах», — приводит слова Фаулера The Mirror.

Напомним, 21 мая «Челси» объявил об увольнении Маурисио Почеттино, возглавлявшего лондонский клуб с минувшего лета.