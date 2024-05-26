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Константин Тюкавин признан лучшим игроком сезона в РПЛ

Константин Тюкавин признан лучшим игроком сезона в РПЛ
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком сезона-2023/2024 на церемонии награждения «Герои РПЛ».

Отметим, что в число финалистов в номинации «Игрок сезона» Российской Премьер-Лиги вошли 10 футболистов:

  • Константин Тюкавин («Динамо»);
  • Эдуард Сперцян («Краснодар»);
  • Максим Глушенков («Локомотив»);
  • Матео Кассьерра («Зенит»);
  • Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА);
  • Срджан Бабич («Спартак»);
  • Евгений Латышонок («Балтика»);
  • Александр Максименко («Спартак»);
  • Ираклий Квеквескири («Факел»);
  • Джон Кордоба («Краснодар»).

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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