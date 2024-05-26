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Личка: я ещё не отошёл от вчерашнего. Когда жизнь даёт такой шанс — нельзя его терять

Личка: я ещё не отошёл от вчерашнего. Когда жизнь даёт такой шанс — нельзя его терять
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об ощущениях после поражения в чемпионском матче с «Краснодаром» (0:1) в заключительном туре Российской Премьер-Лиги.

«Я ещё не отошёл от вчерашнего. Когда жизнь даёт такой шанс – нельзя его терять. Мы ехали в Краснодар лидерами, хотя этого не ожидали», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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