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Галактионов: у «Локо» боеспособный коллектив, способный решать ещё более высокие задачи

Галактионов: у «Локо» боеспособный коллектив, способный решать ещё более высокие задачи
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о результате команды в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» занял четвёртое место.

«Понятно, что мы хотели оказаться выше, но чуть не хватило. Думаю, костяк команды стабилизировался. Мы нащупали хорошее качество игры в последних матчах и показывали хорошую победную серию. У нас хорошая молодая российская команда. Счастливы, что у нас молодые ребята, которые растут. Они не были такими — они растут здесь и прибавляют.

Сегодняшняя номинация Максима Глушенкова, и есть ребята, которые тоже заслуживают быть на вершине. Мы рады, что у нас боеспособный коллектив, который абсолютно уверен, что может решать ещё более высокие задачи», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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