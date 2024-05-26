Тренер «Локомотива» Галактионов: Глушенков — нестандартный игрок, таких очень мало

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре нападающего команды Максима Глушенкова.

«Я лично знаю Максима достаточно давно — он у меня играл во всех сборных командах. Его потенциал понятен. Очень важно его функциональное состояние и его внутренняя энергетика, потому что он личность на поле. Это нестандартный игрок, таких очень мало. Таких ребят надо поощрять и дальше развивать.

Что касается невызовов в сборную, то есть выбор главного тренера и тренерского штаба, который надо уважать. У нас большая обойма игроков, которую под тот или иной матч тренер определяет. Наша задача как клуба — чтобы Макс развивался, прогрессировал и играл. Абсолютно уверен, что в дальнейшем своей игрой он заслужит вызов», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.