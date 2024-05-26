Черчесов: ловил себя на мысли, что чемпионом РПЛ в этом сезоне не хочет быть никто

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Чемпионом стал «Зенит». Заслуженно или незаслуженно, как говорят некоторые специалисты или болельщики, – не в этом дело. На протяжении всего сезона я ловил себя на мысли, что чемпионом, если так можно выразиться, не хочет быть никто. Потому что и «Краснодар», и «Зенит» оступались, не могли удержаться на первом месте. И было видно, что всё будет решаться в последний момент, в последнем матче. Не было команды, которая была бы на голову сильнее остальных, глядя на которую, было бы понятно, что именно она станет чемпионом», — приводит слова Черчесова «МК».

Отметим, что «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Перед заключительным туром лидировали бело-голубые. Чтобы стать чемпионами, подопечным Марцела Лички необходимо было не проиграть в очной встрече «Краснодару», однако «быки» одержали домашнюю победу со счётом 1:0.