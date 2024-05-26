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«Эмполи» вырвал победу в концовке матча с «Ромой» и остался в Серии А

«Эмполи» вырвал победу в концовке матча с «Ромой» и остался в Серии А
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Завершился матч последнего тура Серии А, в котором встречались «Эмполи» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Карло Кастеллани» (Эмполи, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Давиде Масса. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.

Италия - Серия А . 38-й тур
26 мая 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
2 : 1
Рома
Рим
1:0 Канчелльери – 13'     1:1 Ауар – 45+1'     2:1 Ньянг – 90+3'    

На 13-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Эмполи» Маттео Канчелльери. Ему ассистировал нападающий Эммануэль Гьяси. На 19-й минуте гости забили гол, однако мяч Бриана Кристанте был отменён после просмотра VAR. На 45+1-й минуте матча сравнял счёт полузащитник «Ромы» Уссем Ауар с передачи защитника Анхелиньо.

На 90+3-й минуте матча «Эмполи» забил победный мяч: отличился нападающий М'Байе Ньянг с передачи Канчелльери.

После этой победы «Эмполи» набрал 36 очков и занял 17-е место, которое позволяет команде не покинуть турнир и продолжить выступление в Серии А в следующем сезоне. «Рома» заняла шестое место, набрав 63 очка.

Чемпионом Серии А сезона-2023/2024 стал «Интер». Подопечные Симоне Индзаги набрали 94 очка за 38 матчей.

Турнирная таблица Серии А
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