Завершился чемпионат Испании по футболу сезона-2023/2024

26 мая 2024 года состоялись матчи заключительного, 38-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2023/2024. Матчи испанской Примеры проводились с 11 августа 2023 года по 26 мая 2024 года.

Чемпионом нынешнего сезона испанской Ла Лиги стал мадридский «Реал», набравший 95 очков. Отметим, что мадридцы потерпели лишь одно поражение. «Сливочные» одержали 29 побед и восемь раз сыграли вничью. Второе место заняла каталонская «Барселона», заработавшая 85 очков. «Жирона», набрав 81 очко, расположилась на третьем месте в турнирной таблице.

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В зоне прямого вылета чемпионат закончили «Кадис», набравший 33 очка, «Альмерия» (21 очко) и «Гранада» (21 очко).