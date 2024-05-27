Тренер «Милана» Пиоли трогательно попрощался с клубом и рассказал о своём будущем

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после матча 38-го тура Серии А против «Салернитаны» (3:3) попрощался с болельщиками «россонери».

«Я пережил эмоции благодаря нашим болельщикам, которые редко встречаются в карьере тренера.

Они наполнили моё сердце радостью и удовольствием. Я могу только гордиться тем, что мы сделали вместе, чтобы остаться навсегда в учебниках истории такого престижного клуба. Этот опыт привёл меня к этому моменту, и я хочу продолжать строить, если у меня есть возможность, что-то особенное. Я очень требовательный к себе человек, выхожу из своей зоны комфорта. Я знаю, чего требовать от клуба и игроков, знаю, что нужно, чтобы снова поднять уровень. В этом радость этой профессии.

Мы были самой молодой командой, выигравшей скудетто, и я наблюдал, как эти ребята становятся мужчинами. Могу сказать, что у меня есть амбиция попытаться повторить что-нибудь особенное. В последние недели звонил мой агент, я сказал ему, что не говори мне ничего, пока не будут решены все вопросы с клубом. Я думаю, что что-то может произойти в течение следующих 10 дней. Мне нужно найти то, что меня стимулирует.

Я подумал, что мог бы взять отпуск, потому что сама идея путешествовать, наблюдая за командами, может помочь тебе развиваться, продолжать учиться новому. Я не чувствую усталости, но мне нужно что-то убедительное. Всё происходит, эпохи начинаются и кончаются, нелегко продержаться так долго, как я. Я думаю, что это будет лучше для всех.

Я изучаю английский, возможно это подходящее время для этого. Мы всё увидим в течение следующих 10-15 дней, которые могут оказаться решающими, но я не чувствую давления выбирать что-то конкретное, пока в поиске», — приводит слова Пиоли Footbal Italia.

Напомним, 24 мая пресс-служба итальянского «Милана» официально объявила об уходе Стефано Пиоли с поста главного тренера команды.