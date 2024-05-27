Стало известно, кем Хаби Алонсо хочет усилить полузащиту «Байера» перед Лигой чемпионов

Леверкузенский «Байер» запросил полузащитника «Жироны» Алеша Гарсию в качестве потенциальной летней цели для усиления средней линии перед выступлением в Лиге чемпионов сезона-2024/2025. Об этом сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, пока между сторонами нет ничего близкого, но Гарсия – одно из нескольких имён в списке «Байера». На трансфере настаивает лично главный тренер «аспириновых» Хаби Алонсо, который планирует улучшить результаты команды в следующем сезоне за счёт успешного выступления в главном еврокубке.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Отметим, в Алеше Гарсии была заинтересована «Барселона». Каталонский клуб проявлял интерес к футболисту ещё в январе, но новых переговоров пока не было. Хави лично хотел футболиста, однако в связи с возможным назначением Ханс-Дитера Флика на пост главного тренера, интерес к Гарсии может утихнуть.

Гарсия выступает за «Жирону» с 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Материалы по теме Хаби Алонсо отреагировал на победу «Байера» в Кубке Германии

Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»: