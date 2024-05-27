Центральный защитник «Реала» — самый быстрый игрок топ-5 лиг по версии Give me Sport

Издание Givemesport опубликовало рейтинг самых быстрых игроков из топ-5 лиг Европы.

Лидером рейтинга стал футболист мадридского «Реала», защитник Антонио Рюдигер.

Попал в тройку и украинец Михаил Мудрик, которому не нашлось равных в АПЛ. В одном из игровых моментов ему удалось разогнаться до скорости в 36,63 километра в час.

Топ-10 самых быстрых игроков топ-5 лиг по подсчётам Givemesport:

1. Антонио Рюдигер («Реал») – 36,7 км/ч.

2. Адама Траоре («Фулхэм») – 36,66 км/ч.

2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 36,66 км/ч.

3. Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд) – 36,65 км/ч.

4. Михаил Мудрик («Челси») – 36,63 км/ч.

5. Энтони Гордон («Ньюкасл») – 36,61 км/ч.

6. Усман Дембеле («ПСЖ») – 36,6 км/ч.

7. Дарвин Нуньес («Ливерпуль») – 36,53 км/ч.

8. Мусса Диаби («Астон Вилла») – 36,52 км/ч.

9. Рафаэл Леау («Милан») – 36,5 км/ч.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира прямо сейчас