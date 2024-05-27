Нуньес — о Клоппе: игроки «Ливерпуля» были шокированы его уходом

Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес высказался о покинувшем мерсисайдский клуб немецком тренере Юргене Клоппе.

«Мы все были шокированы уходом Клоппа, этого никто не ожидал. Жаль, что он ушёл. Лично я бы хотел, чтобы он ушёл на победной волне, но этого не произошло. Нужно признать, что это наша вина, игроков. Я желаю ему всего наилучшего в мире», — приводит слова Нуньеса This is Anfield.

Напомним, в сезоне-2023/2024 нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.