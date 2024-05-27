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Игрок «Ростова» Глебов: когда Сафонов перейдёт в «ПСЖ», тогда поздравим и пожелаем удачи

Игрок «Ростова» Глебов: когда Сафонов перейдёт в «ПСЖ», тогда поздравим и пожелаем удачи
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал информацию о переговорах между «ПСЖ» и «Краснодаром» о переходе в стан французской команды голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Матвей Сафонов в «ПСЖ»? Когда перейдёт, тогда поздравим и пожелаем удачи. Ждать ли меня в Европе этим летом? Посмотрим», — приводит слова Глебова «Советский спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» заплатит € 20 млн «Краснодару» за переход Матвея Сафонова.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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