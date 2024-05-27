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Слишкович: не грустно, что моё время в роли главного тренера «Спартака» подошло к концу

Слишкович: не грустно, что моё время в роли главного тренера «Спартака» подошло к концу
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Боснийский тренер Владимир Слишкович высказался о своей работе на посту временно исполняющего обязанности главного тренера «Спартака». Он признался, что не грустит из-за того, что не получил эту должность на постоянной основе. Напомним, главным тренером «Спартака» назначен Деян Станкович.

«Сейчас мне не грустно, что моё время главным тренером в «Спартаке» закончилось. Я знал, до какого числа я буду работать, поэтому ничего нового не случилось. Жизнь продолжается дальше, это всего лишь её момент. Я горжусь, что я был два месяца главным тренером «Спартака». Старался помочь команде достичь хорошего результата. Могло быть лучше, могло быть и хуже», — сказал Слишкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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