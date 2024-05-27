Индзаги: «Интер» провёл фантастический сезон, завоевав титул за пять матчей до конца

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги подвёл итоги сезона-2023/2024 для «нерадзурри». В заключительном туре Серии А «Интер» сыграл вничью с «Вероной» (2:2).

«Этим вечером мы завершили фантастический сезон, который мы разделили со всей семьёй «Интера». Потому что заслуга должна быть разделена между всеми. Мы прошли захватывающий путь, завоевали титул за пять матчей до конца. Сегодня мы завершили работу, начатую 13 июля, и это был отличный путь», — приводит слова Индзаги Sempre Inter.

Напомним, Симоне Индзаги получил награду «Лучшему тренеру» Серии А по итогам сезона-2023/2024. Итальянский специалист занимает должность главного тренера «Интера» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне под его руководством «нерадзурри» стали чемпионами Италии. Ранее в своей профессиональной тренерской карьере Индзаги работал в римском «Лацио».