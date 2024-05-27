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Срджан Бабич заявил, что останется в «Спартаке»

Срджан Бабич заявил, что останется в «Спартаке»
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28-летний сербский центральный защитник Срджан Бабич заявил, что не планирует покидать московский «Спартак» в летнее трансферное окно.

«Останусь ли в «Спартаке»? Да, да, да», — приводит слова Бабича «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что сербский футболист покинет команду по окончании сезона и перейдёт в клуб на родине.

28-летний защитник стал игроком «Спартака» летом 2023 года, перейдя из испанской «Альмерии». В нынешнем сезоне Бабич принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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