Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Бабич надеется, что Сербия выиграет Евро-2024

Защитник «Спартака» Бабич надеется, что Сербия выиграет Евро-2024
Комментарии

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич надеется, что сборная Сербии одержит победу на чемпионате Европы — 2024.

«Я надеюсь, что мы выйдем из группы и завоюем титул. Да, я готов к выступлению за команду на турнире», — приводит слова Бабича ТАСС.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Сборная Сербии под руководством Драгана Стойковича пробилась на Евро-2024 в Германии, на котором сыграет в группе с национальными командами Англии, Словении и Дании. Отметим, что Бабич в завершившемся сезоне-2023/2024 провёл 23 матча за «Спартак» во всех турнирах и забил два гола.

Материалы по теме
Срджан Бабич заявил, что останется в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android