Защитник «Спартака» Бабич надеется, что Сербия выиграет Евро-2024

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич надеется, что сборная Сербии одержит победу на чемпионате Европы — 2024.

«Я надеюсь, что мы выйдем из группы и завоюем титул. Да, я готов к выступлению за команду на турнире», — приводит слова Бабича ТАСС.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Сборная Сербии под руководством Драгана Стойковича пробилась на Евро-2024 в Германии, на котором сыграет в группе с национальными командами Англии, Словении и Дании. Отметим, что Бабич в завершившемся сезоне-2023/2024 провёл 23 матча за «Спартак» во всех турнирах и забил два гола.