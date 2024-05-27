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В «Факеле» рассказали о травмах Юрганова и Квеквескири

В «Факеле» рассказали о травмах Юрганова и Квеквескири
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Воронежский «Факел» выступил с заявлением по поводу травмы своих футболистов — Игоря Юрганова и Ираклия Квеквескири. Оба игрока получили повреждения в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Игра проходила в Воронеже и завершилась в пользу хозяев со счётом 2:0.

«В матче с «Ахматом» Игорь Юрганов получил травму — надрыв медиальной головки широкой мышцы бедра. У Ираклия Квеквескири – надрыв прямой мышцы бедра. Желаем нашим бойцам скорейшего возвращения в строй», — написала пресс-служба воронежцев в клубном телеграм-канале.

«Факел» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги, заняв 11-е место и избежав участия в стыковых матчах за право на выступление в лиге. Команда Игоря Черевченко набрала 32 очка.

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