Анчелотти ответил на вопрос, выйдет ли Куртуа в стартовом составе «Реала» на финал ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном появлении голкипера Тибо Куртуа в стартовом составе в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024, в котором мадридцы встретятся с дортмундской «Боруссией».

«Это сложное решение, потому что и он, и Лунин заслуживают того, чтобы сыграть в финале. По многим причинам. У Лунина температура. Куртуа — лучший в мире. Мне очень нравятся дебаты, особенно на этой неделе, когда мне нечем заняться (улыбается). Если я скажу, кто будет играть, дебаты закончатся? Я приму решение. Нет никаких сомнений: один будет играть, а другой останется на скамейке запасных. Кепа тоже есть, и хотя он не так много играл, он был важен», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА испанский гранд сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 1 июня в Лондоне.