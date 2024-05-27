Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти ответил на вопрос, выйдет ли Куртуа в стартовом составе «Реала» на финал ЛЧ

Анчелотти ответил на вопрос, выйдет ли Куртуа в стартовом составе «Реала» на финал ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном появлении голкипера Тибо Куртуа в стартовом составе в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024, в котором мадридцы встретятся с дортмундской «Боруссией».

«Это сложное решение, потому что и он, и Лунин заслуживают того, чтобы сыграть в финале. По многим причинам. У Лунина температура. Куртуа — лучший в мире. Мне очень нравятся дебаты, особенно на этой неделе, когда мне нечем заняться (улыбается). Если я скажу, кто будет играть, дебаты закончатся? Я приму решение. Нет никаких сомнений: один будет играть, а другой останется на скамейке запасных. Кепа тоже есть, и хотя он не так много играл, он был важен», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА испанский гранд сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 1 июня в Лондоне.

Материалы по теме
Анчелотти: в матче с «Боруссией» нам придётся страдать, бороться, как и во всех финалах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android