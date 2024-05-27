Синицын: у Сафонова есть все шансы выиграть конкуренцию у Доннаруммы

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о вратаре чёрно-зелёных Матвее Сафонове, интерес к которому проявляет «ПСЖ».

«Я думаю, Матвей вполне готов к переходу в европейский клуб. Конкуренция с Доннаруммой у них может быть интересная. И у Матвея есть все шансы её выиграть. Сафонову однозначно стоит пробовать и ехать в «ПСЖ». Это пойдёт ему только на пользу, для его профессионального роста. Агкацев готов стать первым номером «Краснодара». Нужно доверие и немного времени, чтобы он поверил в себя. Он парень одарённый», — приводит слова Синицына Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» достиг договорённости о приобретении у «Краснодара» Сафонова. 25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона страны. За 34 тура столичный клуб набрал 76 очков.