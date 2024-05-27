Точилин: Семак — лучший тренер РПЛ, его опыт и мастерство перевесили в чемпионской гонке

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин назвал Сергея Семака из «Зенита» лучшим тренером Российской Премьер-Лиги. По мнению специалиста, именно опыт и мастерство Семака сыграли решающую роль в чемпионской гонке сезона-2023/2024, когда «Зенит» вырвал золотые медали в последнем туре РПЛ.

«Как мне кажется, лучшим тренером нынешнего сезона РПЛ является Семак, потому что при нелёгкой борьбе он стал шестикратным чемпионом страны. Кто-то может говорить, что с «Зенитом» любой может стать чемпионом. Но как показал этот сезон, у команды были свои сложности. Наверное, отчасти опыт и мастерство Семака перевесили в чемпионской гонке. Лучший тот, кто чемпион», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.