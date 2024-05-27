Алексей Прудников оценил шансы «Балтики» в Суперфинале Кубка России с «Зенитом»

Бывший вратарь «Балтики» Алексей Прудников поделился мыслями о предстоящем финальном матче Фонбет Суперфинала Кубка России, в котором калининградцы встретятся с «Зенитом». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Игра состоится 2 июня. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

— Какие шансы у «Балтики» в Суперфинале Кубка России?

— Вспомните 1984 год, когда в финале Кубка встречались «Зенит», который только выиграл чемпионство, и московское «Динамо», которое чуть не вылетело из лиги. Тогда обладателем Кубка стало «Динамо», вот вам пример. Поэтому всё может быть в предстоящем финале Кубка России», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 26 очков за 30 матчей. Следующий сезон калининградцы проведут в Мелбет Первой лиге.