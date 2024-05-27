Денис Глушаков: Семак заслуживает большого уважения, руку тренера видно

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков поделился мнением о работе главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«У всех своё мнение. Думаю, Семак тоже заслуживает большого уважения — не каждый тренер может выигрывать столько титулов. В тот нужный момент, когда им надо было выиграть, «Зенит» выиграл и дожал. У Семака большой опыт. Кто бы что ни говорил, руку тренера видно», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Сергей Семак является главным тренером «Зенита» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли шестой чемпионский титул РПЛ подряд. По итогам сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.