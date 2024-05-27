Игрок «Аталанты» де Рон пропустит Евро-2024 из-за травмы

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон исключен из заявки сборной Нидерландов в связи с травмой, сообщает пресс-служба национальной команды в социально сети X (ранее Twitter).

Повреждение 33-летнего игрока не сообщается. «Оранжевые» пожелали игроку скорейшего выздоровления.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Отметим, что рекордсменами по числу побед на чемпионатах Европы являются две сборные — Германия и Испания.

Всего за национальную сборную Мартен де Рон провёл 42 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.