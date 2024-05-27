Роман Шаронов отреагировал на информацию об уходе из «СКА-Хабаровск»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов высказался о своём уходе из хабаровской команды.

— Всё, что я могу сказать об уходе из «СКА-Хабаровск», что моё соглашение закончится 31 мая. По моему будущему со мной никто не разговаривал.

— Вы хотели остаться в клубе?

— Я профессионально выполнял свою работу.

— Осталась ли недосказанность?

— Первое, что хочу сказать, это спасибо руководству края и болельщикам за поддержку команды! Что касается меня, то я получил большой опыт – как на футбольном поле, так и вне. После проведённого анализа у меня есть чёткое понимание, как решать ту или иную задачу.

— Сделаете ли вы паузу или снова готовы тренировать?

— Тренерская профессия — такое дело, где мы можем определённое время находиться без работы, а потом работать. Если в двух словах, то я готов и хочу продолжать работать», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что главный тренер «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов на днях попрощался с игроками команды. Специалисту не был предложен новый контракт.

Напомним, «СКА-Хабаровск» занял 13-е место в турнирной таблице Первой лиги по итогам сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко по итогам 34 сыгранных матчей.