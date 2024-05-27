Шикунов: «Балтике» будет невозможно выиграть Кубок, «Зенит» хочет оформить «золотой» дубль

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Фонбет Суперфинала Кубка России, в котором «Балтика» встретится с «Зенитом». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Игра состоится 2 июня. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Балтику» очень сильно жалко, что она вылетела из РПЛ. Такой город, куда ходит много болельщиков на новый стадион. Всё было хорошо. Что касается Суперфинала Кубка России, то у «Зенита» и без чемпионства было бы большое преимущество в этом матче. У питерцев громадное преимущество по составу, ресурсам, бренду и другим вещам. В футболе бывает всё, но «Балтике» будет невозможно вырвать победу, потому что «Зенит» захочет забрать «золотой» дубль, — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 26 очков за 30 матчей. Следующий сезон калининградцы проведут в Мелбет Первой лиге.