Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов: «Балтике» будет невозможно выиграть Кубок, «Зенит» хочет оформить «золотой» дубль

Шикунов: «Балтике» будет невозможно выиграть Кубок, «Зенит» хочет оформить «золотой» дубль
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Фонбет Суперфинала Кубка России, в котором «Балтика» встретится с «Зенитом». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Игра состоится 2 июня. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Балтику» очень сильно жалко, что она вылетела из РПЛ. Такой город, куда ходит много болельщиков на новый стадион. Всё было хорошо. Что касается Суперфинала Кубка России, то у «Зенита» и без чемпионства было бы большое преимущество в этом матче. У питерцев громадное преимущество по составу, ресурсам, бренду и другим вещам. В футболе бывает всё, но «Балтике» будет невозможно вырвать победу, потому что «Зенит» захочет забрать «золотой» дубль, — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 26 очков за 30 матчей. Следующий сезон калининградцы проведут в Мелбет Первой лиге.

Материалы по теме
Алексей Прудников оценил шансы «Балтики» в Суперфинале Кубка России с «Зенитом»
Материалы по теме
Развязка в битве за выживание в РПЛ. «Балтика» — всё, а «Факел» спасся! Как это было
Развязка в битве за выживание в РПЛ. «Балтика» — всё, а «Факел» спасся! Как это было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android