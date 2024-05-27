Бывший игрок «Краснодара» Олссон рассказал о возвращении в футбол после реанимации и ИВЛ

Бывший полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон рассказал, как проходит его реабилитация после перенесённых реанимации и отключения от ИВЛ. Напомним, у шведского футболиста ранее было выявлено редкое заболевание мозга.

«Понятное дело, что мне хотелось бы вернуться на поле как можно скорее. Я думаю, это когда-нибудь произойдёт. В то же время я мало думаю и переживаю из-за этого. Знаю, что для этого ещё понадобится немного времени. Надо подождать. Однако я могу ходить, бежать, ещё у меня всё ещё хорошая память. Я становлюсь лучше ото дня в день. Кабели и прочее раньше всё время были при мне, но сейчас мне помогает только тот, который помогает делать маленькое дело – отлить. Со мной всё будет хорошо, с каждым днём я буду возвращаться.

Я мечтаю вернуться в свою команду («Мидтьюлланн»), снова тренироваться, вновь увидеть своего сына. Моя сестра приезжает сегодня в гости с одним из сыновей. Я с нетерпением жду встречи с ними, ведь это немногое, что приносит мне радость», — приводит слова Олссона Aftonbladet.

Напомним, Олссон выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. На счету игрока 47 матчей за сборную Швеции. За «Мидтьюлланн» Кристоффер играет с лета 2023 года. Его контракт с клубом истекает в июне 2026 года.