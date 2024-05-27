L'Equipe: Матвей Сафонов мог перейти в испанскую «Сельту»

Советник по спортивным вопросам «ПСЖ» Луиш Кампуш был заинтересован в переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова ещё до работы в парижском клубе, сообщает французское интернет-издание L'Equipe.

По информации источника, Кампуш внимательно следит за успехами россиянина уже больше четырёх лет и, будучи консультантом «Сельты, хотел осуществить его переход в испанский клуб.

Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» заплатит € 20 млн «Краснодару» за переход Матвея Сафонова.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.