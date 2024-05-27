Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

L'Equipe: Матвей Сафонов мог перейти в испанскую «Сельту»

L'Equipe: Матвей Сафонов мог перейти в испанскую «Сельту»
Аудио-версия:
Комментарии

Советник по спортивным вопросам «ПСЖ» Луиш Кампуш был заинтересован в переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова ещё до работы в парижском клубе, сообщает французское интернет-издание L'Equipe.

По информации источника, Кампуш внимательно следит за успехами россиянина уже больше четырёх лет и, будучи консультантом «Сельты, хотел осуществить его переход в испанский клуб.

Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» заплатит € 20 млн «Краснодару» за переход Матвея Сафонова.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Материалы по теме
Шеф-скаут «ПСЖ» в апреле посетил Краснодар и просмотрел Сафонова — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android