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Колыванов: меня взбесил последний матч «Динамо», но Личка выдал неплохой сезон

Колыванов: меня взбесил последний матч «Динамо», но Личка выдал неплохой сезон
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Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов подвёл итоги Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 для московского клуба.

«Меня взбесил последний матч «Динамо», но Личка выдал неплохой сезон. У Семака тоже был неплохой. Все отмечают, что были небольшие провалы. Здесь сложно выбрать лучшего тренера. Можно назвать и Семака, и Личку — непростая и щекотливая ситуация.

Я бы однозначно назвал Личку лучшим, если бы они не проиграли в Краснодаре. Но финальные матчи так не играют, как его провело «Динамо». Были большие ожидания, а получилось так, что в Краснодаре играли без «Динамо», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.

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