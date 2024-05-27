Григорян: мне сложно поверить в союз Черчесова и «Пари НН»

Бывший главный тренер «Кубани», «Анжи», «Тамбова» и женской команды ЦСКА Александр Григорян высказался о возможном назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород».

«Мне сложно поверить в этот союз. Амбиции Черчесова — и Нижний Новгород… Сложно поверить! Такое возможно, если только будут серьёзные финансовые вливания в клуб, о которых широкая публика не знает», – приводит слова Григоряна Metaratings.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что руководство «Пари Нижний Новгород» высоко ценит Станислава Черчесова и рассматривает вариант с приглашением тренера в команду, если клуб останется в РПЛ.

Напомним, Черчесов занимал должность главного тренера сборной России с 2016 по 2021 год. За этот период под его руководством российская национальная команда провела 57 матчей во всех турнирах, в которых 25 раз одержала победу, 11 раз сыграла вничью и 21 раз потерпела поражение. Последним местом работы 60-летнего специалиста стал «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023 года.