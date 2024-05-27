Созин: если у Акинфеева была лёгкая травма, почему не вышел на серию пенальти с «Зенитом»?

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о том, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сыграл в ответном финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.).

«Акинфеев в последнем туре вышел в игре РПЛ, которая ничего не решала, и вытащил пенальти. За пять дней до этого – сыграл 90 минут в Нижнем. В эти же дни продлил контракт с клубом на два года. Вроде всё логично, но не вписывается здесь только один момент: почему же Игорь не вышел на серию пенальти с «Зенитом» в важнейшем матче сезона?

Если это была травма, которую нельзя было быстро победить – как он вышел так скоро играть в Нижнем Новгороде? Если лёгкая травма и победить можно, то почему он не мог выйти в Питере на эту серию пенальти, например, на уколах? Я лично слышал, как начальник команды кричал Федотову, что замена у ЦСКА оставалась. Но тренерский штаб отказался от выхода Игоря – без объяснения причин. И просто отдал финал Кубка – с Игорем в воротах «Зенит» не забил бы хотя бы гол чисто из-за психологии.

Что это было? Почему не дали Игорю сыграть в серии пенальти? Почему никак не объяснили? Почему через несколько дней он спокойно выходит на поле? Это всё вопросы в пустоту», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».