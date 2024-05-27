«Астон Вилла» объявила о подписании нового контракта с Унаи Эмери

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт английской команды.

Отмечается, что новое соглашение с испанским специалистом рассчитано на пять лет. Ранее «львы» анонсировали договорённость с Эмери о пролонгации контракта.

Напомним, перед «Астон Виллой» Унаи Эмери работал в «Вильярреале». С клубом он одержал победу в Лиге Европы в сезоне-2021/2022. Кроме того, испанец трижды выигрывал этот турнир с «Севильей». Эмери также работал в «ПСЖ» и в сезоне-2018/2019 стал чемпионом Франции. Он дважды выиграл французский Кубок, дважды — Кубок французской лиги, дважды — Суперкубок Франции.

По итогам английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 «Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери заняла четвёртое место, набрав 68 очков. Клуб впервые за 41 год сыграет в Лиге чемпионов.