Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» объявила о подписании нового контракта с Унаи Эмери

«Астон Вилла» объявила о подписании нового контракта с Унаи Эмери
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт английской команды.

Отмечается, что новое соглашение с испанским специалистом рассчитано на пять лет. Ранее «львы» анонсировали договорённость с Эмери о пролонгации контракта.

Напомним, перед «Астон Виллой» Унаи Эмери работал в «Вильярреале». С клубом он одержал победу в Лиге Европы в сезоне-2021/2022. Кроме того, испанец трижды выигрывал этот турнир с «Севильей». Эмери также работал в «ПСЖ» и в сезоне-2018/2019 стал чемпионом Франции. Он дважды выиграл французский Кубок, дважды — Кубок французской лиги, дважды — Суперкубок Франции.

По итогам английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 «Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери заняла четвёртое место, набрав 68 очков. Клуб впервые за 41 год сыграет в Лиге чемпионов.

Материалы по теме
Унаи Эмери бурно празднует выход «Астон Виллы» в Лигу чемпионов
Истории
Унаи Эмери бурно празднует выход «Астон Виллы» в Лигу чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android