Шикунов: «Динамо» заранее сидит на базе в Новогорске и с ума сходит, что им может упасть

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о «Краснодаре» и «Динамо», которые не смогли прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ.

«Краснодар» и «Динамо» сами виноваты в том, что не выиграли чемпионство, всё было в их руках. «Зенит» всё сделал, чтобы у этих команд был шанс. Питерцы проиграли «Рубину», ЦСКА и остальным командам, подарив шанс, но никто им не воспользовался.

«Краснодар» после Нового года «поплыл», а смена тренера ужасно сильно повлияла. «Динамо» же футбольный бог подарил очки в матчах с «Сочи» и «Балтикой», это уникальные игры. А «Крылья Советов» они обыграли на классе, как положено. И потом, мягко говоря, облажались с «Краснодаром».

«Динамо» не подготовилось и не было готово выиграть чемпионат головой. Команде не хватило стержня и характера. Такие матчи — это путь победителя, где нужен был другой характер. Такой характер был у Романцева со «Спартаком», у ЦСКА при Гинере, у «Рубина» при Бердыеве и у «Зенита» сейчас. А у Лички и игроков не хватило опыта и плюс психологически было тяжело, чтобы вырвать чемпионство.

«Динамо» вышло с настроем сыграть вничью. Они хотели поймать свой момент и его реализовать. Но они вышли не выигрывать, хотя на такие матчи нужно выходить и выгрызать. А ничья — это крайний вариант, если ты чемпион. Команда несколько лет назад билась с «Сочи» за серебро, но проиграла. «Динамо» проигрывает все важные матчи. Они заранее сидят на базе в Новогорске и с ума сходят, что им может упасть. Они к этому не готовы, или их не готовят», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.