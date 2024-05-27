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Тренер «Тюмени» Меньщиков: хочу, чтобы Порохов засветился в РПЛ с «Химками»

Тренер «Тюмени» Меньщиков: хочу, чтобы Порохов засветился в РПЛ с «Химками»
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Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков прокомментировал уход из команды нападающего Ильи Порохова по окончании Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Напомним, форвард этим летом пополнит состав вернувшихся в Российскую Премьер-Лигу «Химок».

«Трудно сказать, готов Порохов к РПЛ или нет. Я бы хотел, чтобы Илья засветился. Всегда приятно смотреть по телевизору на игрока, с которым ты работал. Пока не нашли, кем его заменить, ищем», — приводит слова Меньщикова Metaratings.

22-летний Порохов выступает в составе «Тюмени» с лета 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до конца этого сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 500 тыс. В нынешнем сезоне Порохов принял участие в 30 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт девять забитых мячей и четыре результативные передачи.

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