«Саутгемптон» ведёт переговоры с Лалланой о возвращении в клуб спустя 10 лет

«Саутгемптон» заинтересован в переходе полузащитника «Брайтона» Адама Лалланы, в одно время игравшего в составе «святых». Об этом сообщает The Telegraph.

Сообщается, что стороны ведут переговоры о переходе футболиста на правах свободного агента этим летом. Контракт Лалланы с «Брайтоном» истекает в следующий месяц, а сам он уже был замечен на стадионе во время ответного матча финала плей-офф Чемпионшипа «Саутгемптона» с «Лидс Юнайтед» (1:0), после которого «святые» вернулись в АПЛ.

Напомним, 36-летний Лаллана начинал карьеру в «Саутгемптоне» и летом 2014 года перешёл в «Ливерпуль». Полузащитник присоединился к «Брайтону» летом 2020 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 30 матчах в составе команды во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 1 млн.