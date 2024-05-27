«Одна из величайших надежд российского футбола». Footmercato — об Арсене Захаряне

Французский интернет-портал Footmercato назвал полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна одной из величайших надежд российского футбола.

«21-летний игрок, который является одной из величайших надежд российского футбола, мог бы перейти в «Челси», но в конечном счёте он оказался в Испании, в «Реале Сосьедад». Первый сезон сложился неоднозначно для Захаряна, он находится в самом разгаре своего обучения. Тем не менее речь идёт о долгосрочной перспективе, поскольку он подписал контракт до июня 2029 года и всё же смог акклиматизироваться по итогам чемпионата Испании», — говорится в статье Footmercato.

Футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.