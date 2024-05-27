Юран: боюсь, в ближайшее время «Динамо» будет сложно получить ещё шанс стать чемпионом

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран сомневается в шансах московского «Динамо» на чемпионство в грядущем сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Динамо» не использовало большой шанс. Не могу утверждать, но, боюсь, в ближайшее время получить ещё один такой шанс «Динамо» будет сложно. Всего лишь один гол и одно очко — чемпионы. Но здесь «Зенит» с «Краснодаром» дали шанс «Динамо», потому что часто теряли очки.

Приятно, когда в концовке чемпионата непонятно, кто будет чемпионом. Чисто по-футбольному жалко «Динамо», потому что не использовали такой шансище. К сожалению, такая ситуация случилась. Надо отдать должное «Краснодару», так как они играли на победу.

Моё мнение, что такая вещь, когда устраивает ничья — это обманка. Возможно, «Динамо» держало в голове, что их устроит ничья. Если бы было чётко понятно, что только в случае победы станут чемпионами, то могло бы быть иначе. Всё идёт от головы», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.