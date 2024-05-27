Французский портал Footmercato назвал трёх главных талантов РПЛ

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Французский портал Footmercato назвал трёх главных талантов Российской Премьер-Лиги, которые могли бы играть в Европе.

По мнению источника, это 21-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, 19-летний полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев и 19-летний вингер «Крыльев Советов» Никита Салтыков.

Напомним, ранее стало известно, что Пиняев и Салтыков попали в список номинантов на награду лучшему молодому игроку года — Golden Boy, а Тюкавин признан лучшим игроком сезона-2023/2024 на церемонии награждения «Герои РПЛ».

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. Второе место занял «Краснодар», заработав 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо». У команды Марцела Лички 56 очков.