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Агент защитника «Крыльев» Гапонова рассказал о переговорах о продлении контракта с клубом

Агент защитника «Крыльев» Гапонова рассказал о переговорах о продлении контракта с клубом
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Футбольный агент Станислав Станиславский, представляющий интересы защитника «Крыльев Советов» Ильи Гапонова, сообщил, что в скором времени стороне игрока предстоят переговоры с самарским клубом о подписании нового контракта.

«Илья благодарен за всё «Крыльям Советов» и хотел бы остаться в этой команде. Его всё устраивает в самарском клубе: и тренерский штаб, и руководство. Естественно, он бы хотел продлить контракт с «Крыльями Советов» и завоевать с этой командой какой‑то трофей или медали. В ближайшее время мы должны приступить к переговорам с клубом о продлении контракта», — приводит слова Станиславского «Матч ТВ».

26-летний Гапонов выступает за «Крылья Советов» с лета 2022 года, когда он перешёл из московского «Спартака». В нынешнем сезоне защитник провёл во всех турнирах 14 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Контракт Гапонова с самарцами рассчитан до конца июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 600 тыс.

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