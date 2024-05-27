Слишкович: Сафонов, как и многие другие российские футболисты, может играть во Франции

Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович поделился мнением о возможном трансфере вратаря и капитана «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Почему нет? Почему Сафонов не может играть в «ПСЖ» и во Франции? Я не знаю, какие планы у клуба на Сафонова, потому что у них есть хороший вратарь. Но я уверен, что Сафонов, как и многие другие российские игроки, может играть и во Франции, и в Испании, и в Италии», – приводит слова Слишковича Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» достиг договорённости с «Краснодаром» о переходе Матвея Сафонова.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.