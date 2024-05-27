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Глушаков: Тюкавин много трудился — футбольный бог наградил его за это

Глушаков: Тюкавин много трудился — футбольный бог наградил его за это
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Бывший футболист сборной России Денис Глушаков поделился мнением о нападающем московского «Динамо» Константине Тюкавине.

«Тюкавин забил голы и провёл хороший сезон. Я очень рад за него, мы с ним знакомы. Молодец! Он много трудился, и, наверное, футбольный бог его наградил за это. Приятно, что русский футболист назабивал голов и проявил себя», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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