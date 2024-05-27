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Агент защитника «Краснодара» Кайо сообщил, что игрок остаётся в команде

Агент защитника «Краснодара» Кайо сообщил, что игрок остаётся в команде
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Агент Нето Хеновес, представляющий интересы 28-летнего центрального защитника «Краснодара» Кайо, ответил на вопрос о будущем бразильского игрока обороны в составе горожан.

«Будущее Кайо? Он остаётся в «Краснодаре», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

Напомним, Кайо выступает в составе «Краснодара» с 2019 года. За этот период он сыграл 104 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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