Сергей Юран: Тюкавина по делу признали лучшим игроком сезона РПЛ

Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался по поводу признания нападающего «Динамо» Константина Тюкавина лучшим игроком сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Тюкавина заслуженно признали лучшим игроком сезона РПЛ. Он на протяжении сезона стабильно играл и забивал. Костя более ровно провёл сезон, поэтому всё по делу», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.