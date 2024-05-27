В КДК РФС оценили эпизод с ударом Максименко кулаком между ног игрока «Оренбурга»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц ответил на вопрос об оценке эпизода в матче 30-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак» (0:0), во время которого вратарь гостей Александр Максименко ударил защитника «Оренбурга» Матиаса Переса кулаком между ног.

«Эпизоду была дана оценка главным судьёй, который вынес предупреждение футболисту «Спартака». КДК РФС не вправе рассматривать подобные моменты, поскольку судья дал оценку действию игрока на футбольном поле», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ «МАТЧ ТВ»

Напомним, в нынешнем сезоне Максименко принял участие в 29 матчах во всех турнирах, 12 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.