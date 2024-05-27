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В КДК РФС оценили эпизод с ударом Максименко кулаком между ног игрока «Оренбурга»

В КДК РФС оценили эпизод с ударом Максименко кулаком между ног игрока «Оренбурга»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц ответил на вопрос об оценке эпизода в матче 30-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак» (0:0), во время которого вратарь гостей Александр Максименко ударил защитника «Оренбурга» Матиаса Переса кулаком между ног.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Эпизоду была дана оценка главным судьёй, который вынес предупреждение футболисту «Спартака». КДК РФС не вправе рассматривать подобные моменты, поскольку судья дал оценку действию игрока на футбольном поле», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ «МАТЧ ТВ»

Напомним, в нынешнем сезоне Максименко принял участие в 29 матчах во всех турнирах, 12 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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