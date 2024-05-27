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Непомнящий: единственная моя досада в чемпионате — это неудача «Балтики» Игнашевича

Непомнящий: единственная моя досада в чемпионате — это неудача «Балтики» Игнашевича
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Бывший тренер «Балтики» Валерий Непомнящий рассказал, что раздосадовало его по итогам чемпионата России по футболу.

«Единственная моя досада в чемпионате — это неудача «Балтики» и Сергея Игнашевича. Я никак не могу сказать, что работа Игнашевича — неудача, мне кажется, наоборот. «Балтика» играла трижды достойно! Как бы парадоксально это ни звучало, досадно, сожалею, но уважение Игнашевичу», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

Калининградская «Балтика» провела первый сезон в РПЛ в своей истории, набрала 26 очков и заняла 15-е место в турнирной таблице, вылетев в Мелбет Первую лигу.

Напомним, команда Сергея Игнашевича также вышла в Суперфинал Фонбет Кубка России, где в воскресенье, 2 июня, в «Лужниках» сыграет с петербургским «Зенитом».

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