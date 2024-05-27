Александр Медведев рассказал, получит ли Данил Круговой золотую медаль РПЛ

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что защитник сине-бело-голубых Данил Круговой получит медаль чемпиона России по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, несмотря на то что по ходу сезона был переведён во вторую команду «Зенита».

«Те футболисты, которые по ходу сезона были в команде и оказывались в заявке «Зенита» хотя бы на один матч, получат золотую медаль. Есть ребята, которые во второй половине сезона отыграли на правах аренды в других клубах, но в ходе осенней части сезона выходили на поле в составе «Зенита». Однако критерий именно такой — попадание в заявку хотя бы на одну официальную встречу в сезоне. Золотые медали всех таких игроков уже ждут. Включая Данила Кругового. Это отражает простой факт – побеждает команда и вклад каждого трудно переоценить», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, в январе этого года 25-летний Данил Круговой подписал контракт с ЦСКА, после чего был переведён в «Зенит-2». Соглашение игрока с армейцами начнёт действовать летом, после того как закончится контракт Данила с «Зенитом». Круговой – воспитанник «Зенита». В нынешнем сезоне РПЛ Данил провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.