«50 на 50». Григорян — о стыковом матче между «Пари НН» и «Арсеналом» за участие в РПЛ

Бывший главный тренер «Кубани», «Анжи», «Тамбова» и женской команды ЦСКА Александр Григорян поделился о мыслями о первом стыковом матче за право на выступление в Российской Премьер-Лиге между «Пари НН» и тульским «Арсеналом».

«Последний тур в РПЛ показал, что «Пари НН» не развалился морально окончательно, хотя их состояние было ужасным. Все видели, что они весной не играют, а мучатся. Что сомневаются сами в себе, что внутри там всё плохо. Нижегородцы подсобрались, понимая, что им, скорее всего, предстоят «стыки». С учётом состояния «Пари НН» и стилистики «Арсенала» – прессинг, интенсивность, достаточная раскрепощённость – оценил бы шансы в этой паре, как 50 на 50.

В этом противостоянии будет серьёзный замес! «Арсенал» – крепкий. Вычитая два поражения от «Химок», в остальных 32 турах туляки уступили всего три раза – дважды на старте, когда команда только создавалась, и в последнем матче вторым составом в Ярославле. То, что Сторожук будет агрессивен в атаке – читалось априори, это его стиль. А вот то, как при таком высоком расположении линии обороны он выстроил игру сзади, мне очень понравилось!» — приводит слова Григоряна Metaratings.

Напомним, игра между нижегородцами и туляками состоится 29 мая и начнётся в 19:15 по московскому времени. Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Ответный матч состоится 1 июня в Туле.