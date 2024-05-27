Половина тренеров клубов РПЛ проголосовала за Ивича при выборе лучшего в сезоне-2023/2024

Стало известно распределение голосов главных тренеров команд РПЛ при выборе лучшего из них в сезоне-2023/2024 на церемонии награждения «Герои РПЛ», сообщает пресс-служба лиги. Напомним, награду лучшего тренера минувшего розыгрыша чемпионата получил главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка.

Во время выбора лучшего тренера сезона-2023/2024 восемь специалистов, возглавляющих команды РПЛ, отдали свои голоса за бывшего тренера «Краснодара» Владимира Ивича. Так, за сербского специалиста проголосовали сам Марцел Личка («Динамо»), Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов (ЦСКА), Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Магомед Адиев («Ахмат»), Саша Илич («Пари НН»), Игорь Черевченко («Факел») и Сергей Игнашевич («Балтика»).

Владимир Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. Под руководством Владимира Ивича «Краснодар» вышел в финал Кубка России и завершил первую часть Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в турнирной таблице. Вместо Ивича на пост главного тренера «быков» в марте этого года был назначен Мурад Мусаев, который уже возглавлял команду ранее.