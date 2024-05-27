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Александр Шикунов: Абаскаль — топ по разочарованию в этом сезоне РПЛ

Александр Шикунов: Абаскаль — топ по разочарованию в этом сезоне РПЛ
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о бывшем главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале. Эксперт дал понять, что разочарован работой испанского специалиста в минувшем сезоне РПЛ.

«Абаскаль — это топ по разочарованию в этом сезоне среди тренеров, команд и игроков. Это не обсуждается. Он загнал «Спартак» на пятое место», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавлял московский «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024 года. Под руководством Абаскаля московская команда провела в общей сложности 74 официальных матча, одержав 36 побед при 23 поражениях и 15 ничьих.

Ранее Шикунов высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России.

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